Дональд Трамп доволен результатами поездки на саммит НАТО

Вернувшись домой из поездки на саммит НАТО в Лондон, американский президент отчитался о ней на своей страничке в Twitter.

Он написал, что "поездка была удачной" и попросил не верить "фальшивым новостям", которые говорят об обратном.

Американский лидер, по его признанию, доволен собой "в этой поездке". Он "отлично поладил с руководителями стран-союзниц" и, что "очень важно" — "заставил их платить в общий бюджет".

Напомним, что ранее американский президент уже не раз выражал недовольство тем, что США выступает для НАТО в роли "кошелька" и предупреждал, что снизит расходы на блок, чтобы остальные страны тоже вкладывались в него.

В целом же, говорит Трамп, поездка получилась плодотворной.

Да и как он может оценить ее иначе, если, как отмечали не только российские, но и зарубежные СМИ, именно президент Америки "солировал" на мероприятии и задавал ему тон. А остальные участники во всем с ним соглашались. Самый яркий пример тому: изменение тональности высказываний о России после того, как Трамп заявил, что "с ней надо сотрудничать" и что "врагом он ее не считает".