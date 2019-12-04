Впервые в Японии женщина стала командиром эсминца с системой "Иджис"

Михо Отани стала командиром эсминца противоракетной обороны, оснащённого системой "Иджис". Она первая женщина, достигшая этого в японском флоте.

Капитан Отани приняла командование в понедельник, 2 декабря, передаёт агентство Kyodo. Она также первых женщин, закончившей Национальную академию обороны в 1996 году и уже командовала двумя кораблями японских ВМС.

Корабли с системой "Иджис" являются важнейшим сил самообороны Японии. Это единственная военная технология в распоряжении страны, предназначенная для баллистических ракет на дальней дистанции. Сейчас у Японии есть шесть кораблей этого типа, в ближайшие десять лет их число пополнят ещё два судна.