Миллер: "очень высокие" тарифы предлагает Украина на транзит газа

На данный момент в Вене проходят консультации с украинской компанией, которая должна стать независимым газотранспортным оператором в стране, в частности, и по вопросам тарифов, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Он отметил, что украинская сторона предложила «очень-очень высокие тарифы, значительно, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ по территории Украины в Европу».

Ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак на саммите стран - экспортеров газа сообщил о промежуточных итогах переговоров с Украиной. Сроки заключения договора о транзите топлива, по его словам, будут зависеть от Киева. По сообщению Еврокомиссии новые переговоры пройдут в начале декабря.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.