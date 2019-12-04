Венгрия поставила условие Украине для вступления ее в НАТО

Будапешт будет блокировать вступление Украины в Североатлантический альянс до тех пор, пока Киев не восстановит право венгерского меньшинства на обучение на родном языке, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Права венгерских меньшинств были ограничены украинским законом о языке, принятом в 2017 году, отметил дипломат.

30 октября Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов НАТО по Украине. Причиной стало несоблюдение права этнических меньшинств. "Будапешт не готов жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров, проживающих на западе Украины, ради геополитической выгоды", — заверил Петер Сийарто.

Венгрия добивается от Украины пересмотра закона о государственном языке, нарушающего права национального меньшинства в стране. При этом, по мнению руководителя венгерского министерства иностранных дел, украинская сторона не сделала никаких шагов, направленных на решение языкового вопроса.