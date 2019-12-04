В Госдуме считают пропагандой заявление НАТО об агрессивности России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал пропагандой утверждение из Лондонской декларации саммита НАТО о том, что "агрессивные действия" России угрожают альянсу.

Россия не продвигает свои войска к странам НАТО, не заявляла о разработке плана "глобального мгновенного удара" и не выходила из договора по противоракетной обороне 1972 года, как это сделал альянс, отмечает парламентарий.

"Разве не НАТО размещает в Польше радары и наступательные вооружения, нацеленные на западную часть России? А теперь эти господа из Пентагона и Брюсселя хотят, чтоб мы еще и не готовились к обороне? Или мы станем "неагрессивной" страной только после подписания акта о своей капитуляции?" — отметил Руслан Бальбек.

Заявление НАТО было сделано в пропагандистских целях и построено на "откровенной лжи", уверен депутат Госдумы от Крыма.

Ранее в этот же день страны-члены НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали "агрессивные действия" России, а также международный терроризм основными угрозами безопасности организации.