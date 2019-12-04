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Москву и Вашингтон обвинили в приближении ядерной катастрофы

Мир

Россия и США приблизили человечество к угрозе ядерной катастрофы, заявил бывший министр обороны США, профессор Стэнфордского университета Уильям Перри.

Бывший глава Пентагона подчеркнул, что Москва и Вашингтон в течение двух десятилетий действовали неразумно, поставив мир на грань новой холодной войны. "Лидеры и люди обеих наших стран просто не осознают, насколько это опасно. А значит, наша политика и действия не учитывают должным образом уровень риска", — сказал профессор.

По мнению бывшего министра обороны, две страны восстанавливают свои ядерные арсеналы времен холодной войны невообразимой ценой, хотя недавно казалось, что эта опасность осталась в прошлом, отметил Перри. Он признал маловероятным полное уничтожение ядерного оружия, но считает, что необходимо уменьшать угрозы.

В качестве доказательства своих слов 92-летний профессор привел выводы экспертов Чикагского университета, на основании которых устанавливаются показания "Часов Судного дня". В 2018 году стрелки символических часов были переведены на две минуты до "полуночи" — до начала катастрофы.

Темы сша россия холодная война ядерная катастрофа
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