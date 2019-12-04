Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

"Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании убийства", — сказала канцлер.

Ангела Меркель отметила, что собирается обсудить высылку дипломатов с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря.

В МИД России прокомментировали высылку дипломатов из Берлина, назвав это "безосновательным и недружественным" решением. В министерстве заявили, что "вынуждены осуществить комплекс ответных мер".

Ранее МИД ФРГ сообщил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Дипломаты объявлены персонами нон грата. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира. Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Республики Чечня к убийству. В Кремле считают обвинения необоснованными.