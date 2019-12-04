Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции

США рассматривают космос как пространство для войны, это требует укрепления орбитальной группировки российских спутников, считает президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что американская сторона открыто планирует в космосе боевые операции, и ускоренно создает космические силы. "В рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки", — сказал российский лидер на совещании по развитию ВМФ.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия против милитаризации космоса, однако ситуация требует "повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасти в целом".

Ранее российский президент сообщал о том, что за последние шесть лет была проведена работа по совершенствованию российской орбитальной группировки и космических аппаратов военного и двойного назначения. Состав отрасли был обновлен практически на 80 процентов и увеличен в полтора раза.