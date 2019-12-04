Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Условия, которые Киев ставит России для продолжения транзита газа, экономически неприемлемы, заявил президент Владимир Путин.

"Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", — сказал российский лидер.

Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

Действующий контракт на транзит газа между Российской Федерации и Украиной истекает 31 декабря текущего года, однако стороны все еще продолжают вести переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год.

Очередная трехсторонняя встреча по газу между РФ, Украиной и ЕК возможна 5 декабря, если компании будут готовы ее провести, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.