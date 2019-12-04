ФРГ вышлет двух дипломатов РФ из-за дела об убийстве соратника Басаева

Германия вышлет двух сотрудников посольства России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ.

Ранее была установлена личность подозреваемого в убийстве Хангошвили. Им оказался россиянин Вадим Красиков.

23 августа в парке Берлина был убит выстрелом в голову гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, которого называли одним из приближенных к лидерам чеченских сепаратистов Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву.

К тому же его связывают с убийством, совершенным в Москве в январе 2013 года. Тогда "киллер на велосипеде" убил бизнесмена из Кабардино-Балкарии. По некоторым сообщениям известно, что ему удалось получить поддельный загранпаспорт с фамилией Соколов и пройти границу.

В Германии Красикова подозревают в связях со спецслужбами РФ. В Министерстве иностранных дел России такие предположения называют домыслами и призывают дождаться окончания расследования.