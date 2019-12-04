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Токаев: Казахстан не считает аннексией воссоединение Крыма с Россией

Мир

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не считает аннексией воссоединение Крыма с Россией, и этот термин является слишком тяжелым в применении к данной ситуации.

По его словам, правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине. "Поскольку у нас абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией, мы изначально верили в мудрость, порядочность российского руководства", — заметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также напомнил, что проведение минских переговоров инициировал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске", — объяснил нынешний казахский лидер. По мнению политика минские соглашения  являются "единственным правовым документом", который может урегулировать конфликт на Украине.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому помочь Киеву вернуть контроль над Крымским полуостровом. Американский президент о ситуации с Крымом высказался дословно таким образом: "Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать".

Крым вошел в состав России в результате проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Однако правомерность события отказываются признавать на Украине, в США и государствах  Евросоюза. Тем не менее, российская сторона уверена в соответствии процедуры нормам международного права и настаивает на этом.

Темы казахстан крым и россия касым-жомарт токаев
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