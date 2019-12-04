Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Госдуме оценили отказ США в выдаче виз российской делегации

Мир

Нежеланием США вступать в диалог с Россией можно назвать отказ в выдаче американских виз делегации  Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД , считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Вашингтон сегодня не хочет учитывать позицию Москвы по всем актуальным вопросам, в том числе в финансовой сфере, уверен депутат.

Парламентарий уверен, что для проведения важных международных мероприятий следует использовать более толерантные страны, чтобы не возникало проблем с допуском участников.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев назвал инцидент с визами ударом по двусторонним отношениям между странами. Он отметил, что случившееся не останется без последствий.

Известно, что США не выдали визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Кроме того, из-за отсутствия визы молодежный форум в Нью-Йорке не сможет посетить директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Темы сша госдума рф американские визы
Актуальная аналитика
Власть
Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ
Природа
Норвегия: экологические разрывы королевства
Семья
Чем вреден закон о семейном насилии
Новости Все >
В Госдуме оценили отказ США в выдаче виз российской делегации
Эксперты: краски для волос повышают риск рака молочной железы
В Донбассе пять сценариев Киева по реинтеграции назвали фантастикой
Немецкие диетологи рассказали, какие продукты нельзя есть натощак
Глава японской гуманитарной организации убит в Афганистане
Фигуристка Трусова мечтает встретиться с Дейнерис из "Игры престолов"
Россияне активно скупают электрокары
В России разработали безопасное средство ликвидации разливов нефти
В небе над Австралией заметили загадочный огненный шар
Перед сборной России стоит задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА
Последние материалы
Немецкие диетологи рассказали, какие продукты нельзя есть натощак
Глава японской гуманитарной организации убит в Афганистане
Фигуристка Трусова мечтает встретиться с Дейнерис из "Игры престолов"
Россияне активно скупают электрокары
В России разработали безопасное средство ликвидации разливов нефти
В небе над Австралией заметили загадочный огненный шар
Перед сборной России стоит задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА
Россия и Монголия договорились о новом проекте "Газпрома"
15 человек пострадали в аварии с автобусом в Саратове
Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Соломон Соловьев Последние романтики в кино: Жерар Филип и Дина Дурбин - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы Константин Кузнецов Василий Амирджанов Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию Василий Амирджанов
Комментарии
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Социолог: рост протестных настроений - удар только по президенту
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Прибалтика в ожидании нападения. Когда надоест?
15 человек пострадали в аварии с автобусом в Саратове
Чем вреден закон о семейном насилии
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
США выступают за отстранение России от участия в "группе восьми"
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Солдат-срочник умер на второй день службы
Сбербанк запланировал продажу сети магазинов Pandora
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Украинский эксперт обвинил в оглуплении украинцев царскую Россию и СССР
Украинский эксперт обвинил в оглуплении украинцев царскую Россию и СССР
Сенат США постановил применить к России "адские санкции"
В России сократят расходы на образование, медицину и социалку
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ