В Госдуме оценили отказ США в выдаче виз российской делегации

Нежеланием США вступать в диалог с Россией можно назвать отказ в выдаче американских виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД , считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Вашингтон сегодня не хочет учитывать позицию Москвы по всем актуальным вопросам, в том числе в финансовой сфере, уверен депутат.

Парламентарий уверен, что для проведения важных международных мероприятий следует использовать более толерантные страны, чтобы не возникало проблем с допуском участников.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев назвал инцидент с визами ударом по двусторонним отношениям между странами. Он отметил, что случившееся не останется без последствий.

Известно, что США не выдали визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Кроме того, из-за отсутствия визы молодежный форум в Нью-Йорке не сможет посетить директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.