В Донбассе пять сценариев Киева по реинтеграции назвали фантастикой

Утвержденные украинской стороной пять сценариев по реинтеграции Донбасса можно называть фантастикой до тех пор, пока не будет реальной модели дальнейшего сосуществования Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Так считает Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в Минске. "Не существует моделей "реинтеграции", есть только шанс построить диалог, тяжелый диалог Киева и Донбасса и договориться о модели дальнейшего сосуществования", — заявил Мирошник.

Диалог с Донбассом Киеву следует начинать с уважения к жителям региона и признания их прав, уверен политик. Родион Мирошник считает, если украинские власти продолжат навязывать свои правила и условия, то диалога не получится, а разные сценарии, придуманные властью, превращаются в очередные "патриотические фейки".

Накануне в ходе координационного совещания в офисе президента Украины были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса. Содержание сценариев не раскрывается, однако во время их обсуждения и изучения деталей Владимир Зеленский указал на недопустимость решения проблемы военным путем. Украинский лидер отметил, что мира на востоке Украины необходимо достичь только политико-дипломатическими методами.