Украина упрекает НАТО в отсутствии сроков для вступления ее в альянс

Нерешительность НАТО позволила России "вторгнуться" в Грузию и "прийти" на украинскую территорию, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Как считает украинский дипломат, лидеры стран Североатлантического альянса сделали ошибку на саммите в Бухаресте в 2008 году, не определив сроков для вступления Украины в НАТО. "Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно Плана действий о членстве. Прошло более 10 лет, и нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству", — отметил министр.

Пристайко сообщил, что Украина сейчас вынуждена сама защищать восточный фронт альянса. Он призвал НАТО не упускать из внимания Черноморский регион. "Если мы потеряем концентрацию из-за других приоритетов — южная Европа, другие части света, то мы останемся одни, и этого бы хотелось избежать", — сказал глава украинского МИД .

Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столнберг заявил, что Украина и Грузия должны стремиться к членству в военно-политическом блоке, но также ценить "промежуточные стадии". И отметил, что сроки интеграции этих стран в организацию пока неизвестны.

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года обсуждалось, насколько Украина и Грузия готовы получить Планы действий для членства. Обретение ПДЧ — первый шаг для вхождения страны в альянс. Тогда ряд государств настаивали на ускоренном членстве Украины и Грузии, однако другие заблокировали решение из-за возможного конфликта с Россией.