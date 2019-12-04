США выступают за отстранение России от участия в "группе восьми"

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах G7 до тех пор, пока она не будет "уважать территориальную целостность своих соседей", пишет украинский журнал "Корреспондент".

"Палата представителей подтверждает свою полную поддержку отстранения России от участия в "группе восьми", а также призывает всех лидеров G7 выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократии во всем мире", — отмечается в резолюции.

Как сообщает еженедельник, документ носит рекомендательный характер.

Резолюция была представлена в Конгресс ещё 30 августа. Поводом для появления данного документа послужили заявления президента США Дональда Трампа о его желании пригласить президента России Владимира Путина на саммит "Большой семёрки" в 2020 году, который пройдёт в Соединенных Штатах.

Напомним, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице в этом году настаивал на том, что Россия должна вернуться в ее состав.