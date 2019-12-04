Украинский эксперт обвинил в оглуплении украинцев царскую Россию и СССР

Преподаватель школы экономики в Киеве Иван Компан считает "недопустимо низким" уровень образованности "большинства украинцев". И назначил виноватыми в этом царскую Россию и "власть Советов".

Своими размышлениями эксперт поделился в блоге "Новое время". По его мнению, при царизме Россия целенаправленно "выхолащивала интеллектуальный потенциал" жителей Украины, которым не дозволялось иметь самобытную культуру. А в советские времена Москва, утверждает Компан, активно переманивала к себе умных и талантливых людей.

Досталось, впрочем, и нынешним украинским властям. Они, уверен Компан, успешно продолжают двигаться в русле курса "Ленина — Сталина" и точно так же не заинтересованы в том, чтобы народ научился, наконец, думать. И такая политика, пишет преподаватель, быстрыми темпами погружает страну в "мрак отсталости и необразованности".

И продолжаться это, подчеркивает ученый, будет до тех пор, пока у власти будут оставаться люди "без образования, с патологической нелюбовью к книгам". Как пример он привел Анну Новосад, министра образования страны, которая "даже в постах в соцсети умудряется делать чудовищное количество ошибок".

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что не только образованность украинцев вызывает опасения. В прошлом году российский министр культуры Владимир Мединский не менее горько, чем киевский преподаватель, сетовал на историческую безграмотность нашей молодежи. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.