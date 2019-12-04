Илона Маска судят за клевету в адрес дайвера

В суд главу SpaceX, как сообщает канал CNBC, подал Вернон Ансуорт, дайвер из Британии, которого Маск назвал педофилом.

Дело было, как следует из материалов следствия - рассказывает CNBC - в прошлом году. Истец тогда принимал участие в спасении детей из затопленной пещеры в Таилаинде и заявил прессе, что подводный аппарат, который Маск дал в помощь спасателям, "невозможно использовать и со стороны изобретателя это не помощь, а просто неудачный пиар". И, в сердцах, порекомендовал Маску "засунуть эту лодку себе в известное место". Миллионер в долгу не остался и назвал дайвера "педофилом, насилующим детей".

На "взаимном обмене любезностями" дело конфликт не закончился. Как утверждает адвокат Ансуорта, Маск стал рассылать в американские СМИ письма, в которых "рассказывал о том, что дайвер специально переехал в Таиланд и поселился там, чтобы жениться на девочке". И хотя позже Маск все свои твиты удалил и даже извинился "за излишнюю эмоциональность", сохраненные скрины были переданы правоохранителям, когда Ансуорт обратился в суд.

Напомним, что об этой истории "Правда.ру" уже рассказывала. И вот, спустя год, стороны конфликта так и не примирились, хотя Маск и приносил дайверу извинения. Дело до суда все-таки дошло.

Дайвер требует от Маска опровержения. Нанесенный себе моральный вред он оценил в 75 тысяч долларов.

Как рассказало издание, сам предприниматель все обвинения в свой адрес на суде отверг. И заявил, что он "вовсе не утверждал, что Ансуорт — педофил". При этом защитник Маска в том же заседании назвал слова своего подопечного "не оскорблением, а констатацией факта".

Судебные слушания продолжатся сегодня.