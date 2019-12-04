Ким Чен Ын построил «идеальный» город для народа

На границе с Китаем по распоряжению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на месте маленького поселения построен новый город. Самчжиён станет "идеальным местом для жизни народа".

Именно такими словами рассказало об окончании грандиозной стройки главное северокорейское СМИ — Центральное телеграфное агентство.

3 декабря на торжественное открытие нового города съехались тысячи корейцев. "Полюбоваться и порадоваться новаторским достижениям съехались люди со всей страны. Во всех уголках города мечты кипели страсть и радость", — пишет, рассказывая о церемонии ЦТАК.

Как следует из материала издания, в Самчжиене "в рекордно короткие сроки возведены не только 4,5 тысячи домов, но и объекты промышленности, досуга и развлечений". Ким Чен Ын, приветствуя народ на празднике, назвал новый город "идеальным для народа" и предложил переехать в него 4 тысячам семей.

Фото: ЦТАК