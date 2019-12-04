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Сенат США постановил применить к России "адские санкции"

Мир

Ровно год сенат США "сдерживал" себя от обсуждения и введения санкций против России. И, видимо, ему это надоело.

Поэтому 3 декабря комитет по международным делам провел слушания практически целиком посвященные связанным с Россией вопросам. Участи в мероприятии принял Дэвид Хэйл, занимающий сейчас пост заместителя госсекретаря и курирующий в Госдепе политические вопросы.

Выступая перед сенаторами, он заявил, что "несмотря на активный диалог", договориться с Москвой "по ключевым вопросам", таким как КНДР, Сирия, вооружение и контроль за ним, борьба с террористами — не получается.

Более того, подчеркнул Хэйл, "агрессивная тактика России усиливается, поскольку ей надо отвлекать внимание от своих внутренних проблем". По его словам, политика сейчас "Москва старается найти способ повлиять на предстоящие в США выборы, практически развернула наступление своей пропаганды на рядовых американцев, чтобы рассорить общество".

Члены сената активно поддержали чиновника Госдепа. Например, Митт Ромни, сенатор от штата Юта, напомнил участникам слушаний, что Россия "агрессивно наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке". "И ладно бы только это, — говорит он, — она же поддерживает самых страшных диктаторов!"

Кроме этого, политик говорил о том, что именно Россия нарушила ДРСМ, много средств вкладывает в создание оружия, "вторглась в Украину и Грузию и наводит там свои порядки". "И все это, — сказал сенатор, — тогда, когда у самой проблем очень много: население сокращается, промышленность в упадке".

Не сумев разгадать "загадочную стратегию России", сенаторы единодушно решили: надо заставить Кремль платить за "вредоносную политику". И новые санкции, — добавил Хэй, - должны стать "адскими".

Темы санкции сенат сша дэвид хэйл госдеп сша антироссийские санкции
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