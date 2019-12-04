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Источник Правда.Ру

Киев понял, что США считают Украину «токсичной» для себя

Мир » Бывший СССР » Украина

"Американский истеблишмент — независимо от того, демократы это или республиканцы — употребляют сегодня слово "Украина" в основном в негативном контексте в политических разборках. Для них мы теперь — что-то типа репутационного пугала".

Такое неожиданное заявление прозвучало в эфире канала Sky News от Вадима Пристайко, главы МИД Украины.

Министр посетовал на то, когда речь в Штатах заходит о его стране, то "люди вспоминают только, про вмешательство в выборы, разборки республиканцев и демократов, в которых мы (Украина — прим. "Правда.ру") оказались невольно замешаны и почти никто не помнит, с чего все началось".

Пристайко с экрана попросил американцев "престать превращать Украину в токсичный аргумент взаимных обвинений". И напомнил, что "во внутреннем американском противостоянии ничто не касается Украины" и то, какой выбор они сделают в следующем году, украинцев совершенно не касается, как и импичмент Трампа.

"Я очень хочу, чтоб мы не были для них токсичными. И не знаю, как исправить то, что сейчас есть", — сказал Пристайко.

Напомним, что вчера, как писала "Правда.ру", был опубликован отчет комиссии Сената США, расследовавшей вероятное вмешательство Украины в выборы 2016 года. О выводах, которые были сделаны — читайте в материале на сайте.

Темы сша украина отношение вадим пристайко
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