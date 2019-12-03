Украина решила противостоять "энергетическому шантажу" со стороны РФ

В Верховной Раде создано межфракционное объединение, целью которого станет борьба с "энергоэкспансией России".

Объединившиеся парламентарии собираются противодействовать попыткам "энергетического шантажа" со стороны России, а также блокировать действия отдельных украинских депутатов, направленные на уничтожение энергетической безопасности Украины, отметил депутат Михаил Бондарь.

Депутаты считают, что необходимо отказаться от электроэнергии не только из России, но и принять аналогичные меры по отношению к Белоруссии. "Мы понимаем, что белорусская энергия — это также российская энергия, потому что речь идет о соединении России с Беларусью", — заявила депутат Виктория Гриб.

Ранее украинская "Укртранснафта" и российская "Транснефть" заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Базовые принципы сотрудничества решено оставить без изменений.

31 декабря 2019 года истекает газовый контракт России и Украины. Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год. Киев настаивает на заключении долгосрочного транзитного соглашения.