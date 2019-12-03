У НАТО нет конкретных сроков для интеграции Украины и Грузии

Украина и Грузия станут членами НАТО, однако точные сроки интеграции этих стран в альянс пока не известны, заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.

По словам главы организации, решение саммита в Бухаресте 2008 года остается в силе, и страны точно станут частью НАТО. Но пока у Столтенберга нет конкретных сроков, в которые процесс вхождения может завершиться. Столтенберг отметил, что в настоящее время альянс сосредоточен на том, как помочь Украине и Грузии проводить реформы, модернизировать вооруженные силы и институты в сфере обороны и безопасности.

НАТО, по словам главы организации стремится углубить взаимодействие с Грузией, где уже есть тренировочный центр. Генсек считает сотрудничество со странами бывшего СССР полезным: они отправляют своих солдат для участия в боевых миссиях альянса, в частности в Афганистан.

Ранее глава НАТО сообщал, что альянсу также важно сотрудничать с Россией. По словам Столтенберга, именно это поможет решить кризис на востоке Украины и другие геополитические проблемы.