Оппозиция выдвинула требования Зеленскому перед саммитом четверки

"Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" — три фракции заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы предъявить свои требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому в отношении предстоящих переговоров на саммите "нормандской четверки".

Парламентарии потребовали от главы государства не идти на компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства. Депутаты выступили за проведение выборов на подконтрольных самопровозглашенным республикам территориях, не допуская разоружения и передачи Киеву контроля над границей с Россией.

Кроме того, оппозиционные партии заявили, что против компромисса по вопросу территориальной принадлежности Крыма и не согласны на прекращение судебных разбирательств с Россией в международных судах.

Свои требования депутаты в количестве 71 человека, назвали "красными линиями", пересечение которых "нанесет непоправимый ущерб Украине". Они призвали представителей всех партий и общественных организаций страны присоединиться к их требованиям.