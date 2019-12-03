Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Оппозиция выдвинула требования Зеленскому перед саммитом четверки

Мир

"Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" — три фракции заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы предъявить свои требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому в отношении предстоящих переговоров на саммите "нормандской четверки".

Парламентарии потребовали от главы государства не идти на компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства. Депутаты выступили за проведение выборов на подконтрольных самопровозглашенным республикам территориях, не допуская разоружения и передачи Киеву контроля над границей с Россией.

Кроме того, оппозиционные партии заявили, что против компромисса по вопросу территориальной принадлежности Крыма и не согласны на прекращение судебных разбирательств с Россией в международных судах.

Свои требования депутаты в количестве 71 человека, назвали "красными линиями", пересечение которых "нанесет непоправимый ущерб Украине". Они призвали представителей всех партий и общественных организаций страны присоединиться к их требованиям.

Темы оппозиция верховная рада владимир зеленский
Актуальная аналитика
Декабрь
4 декабря: Странные яйца, госпиталь хирурга трех войн и противопехотные мины
Недвижимость
Какой этаж выбрать при покупке квартиры? Плюсы и минусы последних этажей
Новости Молдовы
Народ в Молдавии пока не выиграл
Новости Все >
Оппозиция выдвинула требования Зеленскому перед саммитом четверки
ВМФ Китая отрабатывают новые способы пополнения припасов в море
В Мытищах мужчина пырнул полицейского ножом при составления протокола
Стали известны подробности смерти солдата-срочника в Белгороде
Эксперты рассказали о контрацептивах древности
В США за отмывание денег задержали гражданина России
Политик: США победили СССР с помощью принципа "деньги вместо крови"
В Якутске на улице обнаружили крокодила
Пенсионера в Японии арестовали за 24 тысячи звонков в службу поддержки
Спецслужбы США предупредили об опасности "умных" телевизоров
Последние материалы
4 декабря: Странные яйца, госпиталь хирурга трех войн и противопехотные мины
Оппозиция выдвинула требования Зеленскому перед саммитом четверки
ВМФ Китая отрабатывают новые способы пополнения припасов в море
В Мытищах мужчина пырнул полицейского ножом при составления протокола
Какой этаж выбрать при покупке квартиры? Плюсы и минусы последних этажей
Стали известны подробности смерти солдата-срочника в Белгороде
Эксперты рассказали о контрацептивах древности
В США за отмывание денег задержали гражданина России
Политик: США победили СССР с помощью принципа "деньги вместо крови"
В Якутске на улице обнаружили крокодила
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Константин Кузнецов В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы Константин Кузнецов Соломон Соловьев Любимцы Вселенной, посланные на Землю - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию Василий Амирджанов
Комментарии
У арестованного ямальского топ-менеджера нашли часы за 3 млн руб.
Трамп заявил, что Франция "откололась" от НАТО
Пенсионера в Японии арестовали за 24 тысячи звонков в службу поддержки
Украинский автобус опрокинулся под Воронежем
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Украина и Россия заключили договор на транзит газа сроком на 10 лет
Россия пустеет: жители провинции бегут в Москву
Россия пустеет: жители провинции бегут в Москву
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Россия получит деньги, которые в долг давал СССР
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Столтенберг заявил о "вторжении РФ" на Украине
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Украина и Россия заключили договор на транзит газа сроком на 10 лет
Обвиняемый в крупном хищении бизнесмен застрелился в Подмосковье
В Нижегородской области мальчик замерз в сугробе
Россия пустеет: жители провинции бегут в Москву
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Лукашенко выступил за сохранение Евросоюза
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ