В США за отмывание денег задержали гражданина России

Министерство юстиции США заявило об аресте гражданина России Олега Никитина по подозрению в отмывании денег. Помимо россиянина по этому делу проходят два итальянца. Всех троих задержали в городе Саванна, штата Джорджия. Сейчас обвиняемые ожидают суда.

Никитину принадлежит российская компания KS Engineering. Его подозревают в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти торговые ограничения.