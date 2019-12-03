Министерство юстиции США заявило об аресте гражданина России Олега Никитина по подозрению в отмывании денег. Помимо россиянина по этому делу проходят два итальянца. Всех троих задержали в городе Саванна, штата Джорджия. Сейчас обвиняемые ожидают суда.
Никитину принадлежит российская компания KS Engineering. Его подозревают в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти торговые ограничения.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.