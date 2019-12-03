Пенсионера в Японии арестовали за 24 тысячи звонков в службу поддержки

71-летний пенсионер из Японии был арестован за то, что постоянно звонил в техническую поддержку своего мобильного оператора. Он продолжал это делать на протяжении нескольких лет. В службе поддержки подсчитали, что мужчина сделал около 24 тысяч звонков, это в среднем по 65 звонков в день.

Примечательно, что мужчина использовал не только свой домашний телефон, с которого звонки оператору бесплатны, но и пользовался услугами платных таксофонов. Пенсионер жаловался на то, что оператор не выполняет условия договора. Также он оскорблял сотрудников и требовал, чтобы руководство компании пришло к нему домой, чтобы извиниться перед ним.