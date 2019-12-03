Политик: США победили СССР с помощью принципа "деньги вместо крови"

Советский Союз проиграл Соединенным Штатам в холодной войне, поскольку Америка предпочитала там, где это возможно, использовать принцип "деньги вместо крови", считает заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин.

"Зная, что мы не можем превзойти численностью наших противников, мы инвестировали в технологическое превосходство и выдержали этот порядок в течение правления восьми президентских администраций", — сообщает политический деятель.

Гриффин уверен, что президент Рейган выиграл холодную войну, пойдя "ва-банк с той же политикой, что вели семь предшествующих ему президентов". "Михаил Горбачев проиграл, потому что Советский Союз не смог угнаться за нами", — считает замминистра.

Майкл Гриффин отмечает, что к настоящему времени подобное положение вещей не сохранилось, поскольку технологические преимущество США в военной области оспаривается Россией и Китаем. В частности, традиционная ядерная триада в условиях развития космических технологий, систем искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия не может обеспечить приемлемый уровень безопасности Соединенных Штатов.