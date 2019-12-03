Грета Тунберг доплыла до Португалии из США на катамаране

Экоактивистка Грета Тунберг потратила 21 день, чтобы добраться до Португалии из США на 15-метровом катамаране. Ранее активистка отказалась от авиаперелетов из-за их пагубного влияния на окружающую среду.

Из Португалии она планирует отправиться в Мадрид, чтобы там принять участие в 25-ой конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В США Тунберг также посещала несколько экологических мероприятий.