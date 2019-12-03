Вмешательство Киева в выборы США не доказано

Комитет сената США по разведке не нашел фактических доказательств вмешательства Украины в американские выборы президента 2016 года, сообщает телеканал CNN.

К такому выводу комитет пришел, в частности, после допросов американки украинского происхождения Александры Чалупа. Ее обвиняли в возможном поиске компромата на руководителя кампании президента США Пола Манафорта еще до его работы на американского лидера. А также в сотрудничестве с представителями штаба кандидата Хиллари Клинтон, с которыми она якобы встречалась в украинском посольстве в Вашингтоне.

В результате существенные доказательства участия Киева в американском избирательном процессе не были найдены, и сенаторы дело закрыли. По словам главы комитета по разведке Ричарда Берра, «хотя некоторые официальные лица из Украины активно поддерживали Хиллари Клинтон», их вмешательство не было таким значительным, как российское.

В октябре на Украине возобновили дело о вмешательстве страны в американские выборы президента в интересах кандидата Хиллари Клинтон. Фигурантами дела значились руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и его подчиненные.

Поводом для расследования стали показания депутата Верховной Рады Бориса Розенблата, который заявил, что директор бюро передал штабу Клинтон черную бухгалтерию Партии регионов, в которой был компромат на главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.