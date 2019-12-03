Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс прикладывает усилия для избавления Украины от "вторжения России". Сразу после этого заявления он сделал оговорку, что Североатлантический альянс не считает Российскую Федерацию врагом.
Затем Столтенберг объяснил, что в НАТО опасаются, чтобы "подобный сценарий" не повторился в других странах альянса.
"Мы размещаем свои войска в Польше и Балтике именно с этой целью - подать России сигнал. Если российские войска захотят вторгнуться в одну из стран альянса - ответят все союзники", - пояснил Столтенберг.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.