Столтенберг заявил о "вторжении РФ" на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс прикладывает усилия для избавления Украины от "вторжения России". Сразу после этого заявления он сделал оговорку, что Североатлантический альянс не считает Российскую Федерацию врагом.

Затем Столтенберг объяснил, что в НАТО опасаются, чтобы "подобный сценарий" не повторился в других странах альянса.