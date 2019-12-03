Белорусский лидер Александр Лукашенко провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе переговоров Лукашенко заявил, что является ярым сторонником сохранения Европейского союза.

"Я ярый сторонник сохранения Европейского союза, который всегда вводил санкции против Белоруссии. ЕС - это одна из самых мощных опор нашей планеты. Если это объединение выдернуть из общей системы, то мы все можем рухнуть", - заявил президент Белоруссии.