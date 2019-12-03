В Северной Корее открыли город-утопию

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в открытии нового города. Центральное телеграфное агентство Кореи назвало его "городом-утопией". По данным агентства, это была крупнейшая в Северной Кореи стройка.

В центре города установлена статуя отца северокорейского лидера Ким Чен Ира. Город получил имя Самджиён. На территории города построили жилые дома, гостиницы, медицинские и культурные учреждения, а также горнолыжный курорт. По предварительным подсчетам, в новом городе смогут проживать около четырех тысяч семей.

Самджиён получил статус "города-утопии", поскольку он был создан при социализме, а также является "олицетворением современной цивилизации".