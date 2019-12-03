Зеленский хочет устроить Донбассу "рукзит" при помощи НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что у Владимира Зеленского есть идея привлечь НАТО для урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, украинский лидер хочет провести в Донбассе "рукзит", поэтому привлечет для этого военных Североатлантического альянса.

"Слово "рукзит" изобрел я. Оно не имеет никакого отношения к "брексит". Мы хотим, чтобы Россия покинула украинскую территорию. Посмотрим, сможем ли мы реализовать эту идею на саммите. Мы на это надеемся", - пояснил Пристайко.

Также глава украинского МИД рассказал, почему Владимир Зеленский не принимает участие в саммите НАТО в Лондоне. По словам Пристайко, Украина не является членом альянса, поэтому Зеленского не пригласили на саммит.