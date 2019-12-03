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СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха, выданного ранее России

Мир » Бывший СССР » Украина

СБУ объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого ранее Киев выдал России. На сайте МВД Украины указывается, что Цемах - "лицо , которое скрывается от органов досудебного расследования". Датой его исчезновения считают 23 сентября 2019 года.

Служба безопасности Украины объявила Владимира Цемаха в розыск после того, как его статус изменился со свидетеля на подозреваемого. Ранее он проходил только свидетелем по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе.

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