СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха, выданного ранее России

СБУ объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого ранее Киев выдал России. На сайте МВД Украины указывается, что Цемах - "лицо , которое скрывается от органов досудебного расследования". Датой его исчезновения считают 23 сентября 2019 года.

Служба безопасности Украины объявила Владимира Цемаха в розыск после того, как его статус изменился со свидетеля на подозреваемого. Ранее он проходил только свидетелем по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе.