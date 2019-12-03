Дочь Питта и Джоли хочет стать мужчиной

Дочь Бреда Питта и Анджелины Джоли Шайло начала принимать гормоны, чтобы сменить пол. Об этом сообщило издание Marie Claire. По информации издания, она даже официально изменила имя на "Джон".

13-летняя дочь известных родителей уже несколько лет носит мужскую одежду и коротко стрижется, поэтому новости о смене пола не вызвали большого ажиотажа среди жителей США. О странностях своей дочери рассказывали Джоли и Питт. Ранее они говорили, что их дочь требовала от них называть ее "Джоном".