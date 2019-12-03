"Почтовый скандал" привел к отставке премьера Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинисте принял отставку главы правительства страны Антти Ринне. Глава государства попросил Ринне и его кабинет министров продолжить работу до назначения нового правительства. Отставка премьер-министра связана с "почтовым скандалом", который недавно разгорелся в Финляндии.

Ранее в стране прошла массовая забастовка почтовых работников. Сотрудники финской почтовой госкомпании обвинили правительстве в бездействии. Они требовали предоставить им реальную информацию о коллективном договоре, поскольку при трудоустройстве работодатель предоставил им обманчивую информацию об условиях труда.