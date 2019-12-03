Представители организации Nordic Research Monitoring Network заявили, что президент Турции Тайип Эрдоган лично отдал приказ сбить российский Су-24, выполнявший боевой задание в Сирии. В организации ссылаются на документы с "закрытого брифинга НАТО".
Эту информацию прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Анкара передавала в Москву другие данные о том, кто отдал приказ сбить российский самолет.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.