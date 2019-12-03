В ЛНР зафиксировали постановочные обстрелы нацгвардии Украины

В Луганской народной республике обвинили украинских силовиков в постановочных обстрелах своих позиций на линии соприкосновения в Донбассе.

В Народной милиции ЛНР отмечают присутствие на подконтрольной Киеву территории в районе поселка Золотое подразделений Национальной гвардии Украины, которые обстреливают позиции украинских Вооруженных сил "с целью их фиксации и дальнейшего обвинения защитников ЛНР в нарушении режима прекращения огня".

Огонь из стрелкового оружия на подконтрольной Украине территории зафиксировали наблюдатели ЛНР в населенных пунктах Первомайск и Михайловка. "Также обстрелы подтверждаются Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", — информирует ведомство.

21 июля в Донбассе было объявлено бессрочное абсолютное перемирие. Однако, по утверждению, Киева и самопровозглашенных республик, обстрелы на линии соприкосновения возобновились уже в первые сутки.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека подсчитала число жертв среди мирного населения, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе: с момента начала конфликта в 2014 году погибли не менее 3 тысяч 345 гражданских лиц.