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Источник Правда.Ру

Украинский политолог: У нас вся жизнь – ролевая игра. Фантасмагория

Мир » Бывший СССР » Украина

В Киеве вот уже несколько дней толпа протестующих возле здания Нацбанка требует отставки Якова Смолого, нынешнего главы Нацбанка.

Вот только, по информации СМИ Незалежной "не все так просто с этим протестом". Существуют предположения, что изрядной доле митингующих за то, что они не расходятся по домам, платят "зарплату". И не кто-нибудь, а олигарх Коломойский, который, по заявлению руководства Нацбанка, крупно "задолжал" государственной казне. Об этом, напомним, вчера рассказывала "Правда.ру".

Что же происходит в Киеве на самом деле? Журналист издания побеседовал об этом с Олегом Соскиным, украинским политологом и экономистом.

По его словам, ничего необычного, с точки зрения капитализма и товарно-денежных отношений, на которых он базируется, на улице возле Нацбанка не происходит.

"Люди, которые там стоят, — говорит Соскин, — свободную волю имеют и выражать ее им никто запретить не может. Раз пришли, значит, считают это правильным. А уж почему пришли — вообще сугубо их дело. Это и есть свободная воля человека. Хотят — пойдут выступать против курса НБУ и его действий, направленных на разрушение денежной системы в Украине. Не захотят — не пойдут".

Экономист, кстати, уверен, что нынешний протест вполне оправдан. Сейчас, когда Нацбанк пытается усилить курс гривны, кто-то активно зарабатывает на ослаблении доллара. "А страдают финансово от "реформ" простые украинцы, — объясняет политолог. — Это же чистой воды бандитизм. На государственном уровне. Можно подумать, что у нас эти все полиция, Нацгвардия, банкиры или депутаты бесплатно работают? Они там столько бабла получают. Поэтому протесты — нормальные процессы, эквивалентные. Это очень хорошо. Надо, чтобы больше приходили и выступали против этой бандитской политики".

На вопрос журналиста "Правды.ру" о том, какой интерес преследует Коломойский, который, как утверждают СМИ Украины, платит протестантам, Олег Соскин предположил, что платить, на самом деле, может кто угодно: "Может быть, это Смолый сам платит? Или Гонтарева (экс-управляющая Нацбанка, — прим. "Правда.ру") из Лондона приказала платить и говорить, что это Коломойский делает, чтобы его дискредитировать? Может быть, это от Зеленского или от Богдана платят, чтобы опять — таки дискредитировать Коломойского и получить возможность отказаться от него? Вариантов масса. Доказательств нет".

И добавил, подводя итог разговора: У нас теперь вся жизнь в Украине — ролевая игра, мыльная опера фантасмагорического жанра".

Темы украина нацбанк протесты олег соскин
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