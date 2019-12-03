Определена дата публикации доклада об импичменте Дональда Трампа

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что доклад об импичменте американского президента Дональда Трампа будет опубликован 3 декабря.

Как сообщает представитель Конгресса США, у комитета есть неопровержимые доказательства причастности Трампа к нарушениям, за которые предусмотрен импичмент. Он также отметил, что в комитете пройдет голосование по вопросу о передаче доклада в юридический комитет нижней палаты Конгресса США.

Если вина Трампа будет доказана, то его и некоторых федеральных служащих отстранят и признают виновными в измене, взяточничестве или других преступлениях. Затем процедура перейдет в стадию судебного процесса, на котором Палата представителей выполнит роль обвинителя, а сенаторы выступят фактически присяжными.

Процедура импичмента была объявлена на фоне скандала из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на президента Украины. По мнению оппонентов Трампа, во время телефонного разговора он требовал от Зеленского начала расследования действий сына Джо Байдена в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.