Астронавт Ник Хейг, награжденный орденом Мужества, гордится наградой

Астронавт из США Ник Хейг, который получил орден Мужества от главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщил, что будет с гордостью носить эту награду. Он отметил, что для него большая честь получить столь высокую награду в России.

"Для меня большая честь получить орден Мужества в России. Я буду носить эту награду, чтобы выразить уважение моему командиру Алексею Овчинину. Также хочу поблагодарить сотрудников спасательной службы, благодаря которым мы смогли вернуться домой к своим семьям", - заявил Хейг.

Напомним, Ник Хейг получил орден Мужества за пережитую аварию ракеты-носителя "Союз-ФГ", запуск которой осуществлялся в 2018 году.