Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за то, что он "прикрыл" его перед демократами. Ранее Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос о предоставлении Киеву военной помощи в обмен на расследование против Хантера Байдена.
Дональд Трамп считает, что после этого заявления украинского лидера дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно "спокойно закрывать". Также президент США призвал демократов вернуться к своей работе. Этому он посвятил целую публикацию в Twitter.
Политический эксперт Родион Мирошник рассказал о новых признаниях по делу об организации Майдана в Киеве в 2014 году.