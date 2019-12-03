Трамп поблагодарил Зеленского за "защиту" от импичмента

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за то, что он "прикрыл" его перед демократами. Ранее Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос о предоставлении Киеву военной помощи в обмен на расследование против Хантера Байдена.

Дональд Трамп считает, что после этого заявления украинского лидера дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно "спокойно закрывать". Также президент США призвал демократов вернуться к своей работе. Этому он посвятил целую публикацию в Twitter.