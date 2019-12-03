СМИ Чехии возмущены трактовкой истории в пользу памятника власовцам

Аргументы в пользу установки памятника власовцам в Праге можно применить и к памятнику, например, Гитлеру, пишет чешское интернет-издание "Časopis argument".

В публикации выражается возмущение поведением старосты пражского района Ржепорые Павела Новотного, "который использует страшные страницы прошлого в своих интересах и трактует историю предвзято и избирательно".

Как пишет издание, Новотный приводит факт участия власовцев в боях с немцами во время Пражского восстания. Однако, по мнению автора публикации, "делали они это не потому, что хотели спасти Прагу и пражан, как преподносит ситуацию Новотный, а потому что спасали самих себя".

"Возможно, он мог бы поставить в Ржепорые также памятник художнику Гитлеру, ведь тот рисовал картины", — предполагает "Časopis argument". Но если почти через 75 лет после окончания войны Новотный хочет восстановить историческую справедливость, "то к задуманному памятнику ему следует присовокупить табличку со всей этой информацией". К тому же, считает издание, стоило бы указать, для чего устанавливается памятник: "для возложения цветов или для того, чтобы служить плевательницей".

В чешском СМИ отмечают, что Новотный при этом ведет себя, как комедиант, и выражают недоумение по поводу его популярности, как представителя Гражданско-демократической партии.