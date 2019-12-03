Western Union приостановила денежные переводы в Таджикистан

Платежные системы Wester Union и Contact приостановили трансграничные денежные переводы в Таджикистан. Представители систем утверждают, что это временная мера, однако точную дату возобновления доступности переводов не назвали.

По их словам, приостановка трансграничных денежных переводов связана с "определенными техническими сложностями", который наблюдается в Центральном банке Таджикистана. Сообщается, что сотрудники финансового регулятора в данный момент работают над устранением "технических сложностей".