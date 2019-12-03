ВСУ обвиняют в "постановочных" обстрелах собственных позиций

Народная милиция Луганской народной республики обвинила украинских военнослужащих провокациях. В самопровозглашенной республике утверждают, что командование вооруженных сил специально отдает приказы обстреливать собственные позиции для создания напряженности на линии разграничения.

Луганские силовики отмечают, что регистрировали такие случаи "постановочных" обстрелов в населенном пункте Золотое, где недавно прошло разведение сил. Народная милиция считает, что украинцы сами обстреливают свои позиции, чтобы выдать их за агрессию со стороны военнослужащих ЛНР.