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ВСУ обвиняют в "постановочных" обстрелах собственных позиций

Мир » Бывший СССР » Украина

Народная милиция Луганской народной республики обвинила украинских военнослужащих провокациях. В самопровозглашенной республике утверждают, что командование вооруженных сил специально отдает приказы обстреливать собственные позиции для создания напряженности на линии разграничения.

Луганские силовики отмечают, что регистрировали такие случаи "постановочных" обстрелов в населенном пункте Золотое, где недавно прошло разведение сил. Народная милиция считает, что украинцы сами обстреливают свои позиции, чтобы выдать их за агрессию со стороны военнослужащих ЛНР.

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