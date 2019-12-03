Эрдоган назвал Россию ключевым союзником Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган пообщался с журналистами на пресс-конференции перед вылетом в Лондон, где он планирует принять участие в саммите НАТО. Он назвал Россию ключевым союзником Турции, а также заявил о проведении многовекторной внешней политики.