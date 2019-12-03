Президент Турции Тайип Эрдоган пообщался с журналистами на пресс-конференции перед вылетом в Лондон, где он планирует принять участие в саммите НАТО. Он назвал Россию ключевым союзником Турции, а также заявил о проведении многовекторной внешней политики.
"Одним из главных партнеров Турции является Россия, но эти отношения не являются альтернативой для других союзников. Скорее наоборот. Это партнерство является взаимодополняющим", - пояснил турецкий лидер.
Политический эксперт Родион Мирошник рассказал о новых признаниях по делу об организации Майдана в Киеве в 2014 году.