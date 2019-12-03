НАТО надо наводить мосты с Россией

Дональд Трамп проявляет двойственность по поводу американских обязательств перед Европой, и видит в России потенциального союзника, с которым можно заниматься делом, пишет "The Independent".

В этой связи автор статьи делает вывод, что " НАТО долго не протянет, поэтому надо наводить мосты с Россией".

К тому же, Европейский Союз, является торговым конкурентом Америки, наводнившим США своей продукцией, но не пускающим к себе американские товары. Как предполагается в публикации "The Independent", "можно ожидать, что когда торговая сделка с Китаем будет заключена, пушки повернутся в сторону Европы".

Еще одна причина, по которой НАТО следует "наводить мосты с Россией", по мнению автора статьи, заключается в том, что войны будущего будут вестись не за территорию, а за влияние. И оружием в таких войнах будут не танки, а кибератаки. "Именно так Россия будет применять свою силу в предстоящие годы", — уверяет издание Великобритании.

В статье приводятся рекомендации, как должна реагировать на ситуацию НАТО. Прежде всего, Европе не следует рассчитывать на приход другого американского президента, который вернет политику США в прежнее русло. Отход от Европы начался при Бараке Обаме, и он продолжится при преемнике Трампа. Затем ЕС должен признать, что ему нужно искать способы для более тесной привязки России к европейской экономике.

Кроме того, НАТО должна повышать свою технологическую компетентность и тратить больше денег на оборону в киберпространстве.