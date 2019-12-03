Спикер Рады уверен, что на Украине живет только один народ

"На Украине нет никаких иных — ни малых, ни больших — народов, кроме украинского", — заявил, выступая на заседании Верховной Рады, спикер Дмитрий Разумков.

Таким образом он прокомментировал слова российского парламентария Вячеслава Володина о вероятности распада Незалежной из-за агрессивных действий националистов.

Запись заседания парламента Украины размещена на его официальном Ютуб-канале.

Особое внимание Разумков акцентировал на том, что, хотя украинский народ "разговаривает на разных языках", тем, кто "мечтает о его разъединении" придется "только надеяться", потому что этого не произойдет никогда.

Стоит отметить, что слова спикера Рады прозвучали почти конструктивно на фоне высказываний его коллег. Видимо, Володину удалось сильно "задеть за живое" украинских политиков, раз его предположение вызвало такую большую и сильную волну резких комментариев.

Напомним, что еще вчера "язвительные" замечания в духе "ты не прав" высказали и глава МВД Аваков, и вице-премьер Дмитрий Кулеба. Последний, кстати, даже выразил готовность принять в состав Украины "пару" российских областей, чтобы привести их у "светлому европейскому будущему".