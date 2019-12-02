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Источник Правда.Ру

Россию обвиняют в умышленном отказе выдать Цемаха

Мир

Генеральная прокуратура Нидерландов заявила, что у российской стороны не было "юридических препятствий для выдачи экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, которого в Гааге считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing 777".

Как отметили в Генпрокуратуре, Нидерланды передавали в Москву запрос на арест и экстрадицию Цемаха, чтобы не позволить ему избежать расследования. И поскольку он является гражданином Украины, у РФ не было юридических препятствий для его выдачи. Сообщается, что ведомство получило уведомление от российских властей о том, что им неизвестно местоположение Цемаха.

Генеральная прокуратура пришла к выводу, что "Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче".

Цемах изначально проходил по делу о MH17 в качестве свидетеля. Он прибыл в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной. Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать им жителя ДНР, процессуальный статус которого был изменен со свидетеля на подозреваемого.

Лайнер Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года, в результате которого погибли 298 человек.

Темы россия нидерланды крушение boeing 777 генеральная прокуратура
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