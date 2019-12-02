От Зеленского требуют обсудить "красные линии" перед саммитом четверки

Парламентская фракция "Европейская солидарность" экс-главы Украины Петра Порошенко потребовала от нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского обсудить с Верховной радой позицию Киева перед саммитом "нормандской четверки".

"Сегодня страну и экспертную среду больше всего беспокоит план, существует ли он вообще, с которым президент Зеленский поедет на "нормандский саммит" в Париже", — заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

По словам украинского политика, "Европейская солидарность" обращается к президенту с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций, чтобы совместно обсудить "красные линии", которые "недопустимо переходить, в том числе и в парламенте".

Ирина Геращенко также отметила, что фракция, в которую она входит никогда не поддержит ни одного законопроекта, "где будет подтвержден постоянный статус особенностей местного самоуправления" Донецкой и Луганской областей.