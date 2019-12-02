Противостояние между США и КНР может усилиться

О том, что к торговой войне между двумя странами может добавиться война за Гонконг, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Депутат прокомментировал ограничительные меры, которые Китай ввел в отношении Соединенных Штатов после принятия закона по Гонконгу. Под китайские санкции попал ряд неправительственных американских организаций, в том числе Human Rights Watch.

"Китай очень болезненно относится к вмешательству во внутренние дела своей страны. В том числе болезненно реагирует на все вопросы, связанные с Гонконгом. Поэтому ситуация будет обостряться еще больше", — отмечает Антон Морозов.

Однако, как считает парламентарий, Соединенные Штаты не захотят терять этот регион, как "опорный пункт влияния англосаксонской идеологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Известно, что территории Гонконга в течение продолжительного времени официально были колонией Великобритании.